Рязанцы провели памятную акцию в честь 9-й годовщины Крымской весны

В честь событий Крымской весны активисты Совета Севастопольской аллеи совместно с ветеранами военно-морского флота, волонтерами Городского центра волонтерства, представителями школы 57 при участии администрации города и депутатов провели ежегодную памятную акцию. Об этом сообщила пресс-служба администрации Рязани.

Состоялось шествие по Севастопольской аллее. Далее участники прошли к памятному камню в честь воссоединения Крыма с Россией, который был заложен в 2014 году на территории школы №57 на ул. Нахимова.

Это место выбрано неслучайно — знаменитый адмирал Павел Степанович Нахимов участвовал в Крымской войне и героической обороне Севастополя.