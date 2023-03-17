Пятница, 17 марта, 2023
7info

Рязанцы провели памятную акцию в честь 9-й годовщины Крымской весны

На главнуюНовости Рязани

В честь событий Крымской весны активисты Совета Севастопольской аллеи совместно с ветеранами военно-морского флота, волонтерами Городского центра волонтерства, представителями школы 57 при участии администрации города и депутатов провели ежегодную памятную акцию. Об этом сообщила пресс-служба администрации Рязани.

Состоялось шествие по Севастопольской аллее. Далее участники прошли к памятному камню в честь воссоединения Крыма с Россией, который был заложен в 2014 году на территории школы №57 на ул. Нахимова.

Это место выбрано неслучайно — знаменитый адмирал Павел Степанович Нахимов участвовал в Крымской войне и героической обороне Севастополя.

Подписывайтесь на нас: Новости, ЯндексДзенTelegram

spot_img
spot_img

Все права защищены. ©7info.ru. 2022.

Телефон: 8 (4912) 40-50-43.

Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected]

Техподдержка: [email protected]

Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г.

Время работы: 24/7

16+

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации