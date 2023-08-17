Рязанцы пожаловались на «ужасный режим» работы светофора на площади Ленина

Телеграм-канал урбанистов Рязани обратил внимание на «ужасный режим» работы светофора на площади Ленина.
Переход пешеходам вновь разрешён «через раз», людям приходится ждать по 2,5 минуты. Тротуар узкий, поэтому на перекрёстке образуются людские «пробки».
На время ремонта теплотрассы на Первомайском проспекте настройку светофора меняли, пешеходам разрешалось переходить «каждый раз». По мнению урбанистов, это не мешало транспортным потокам, людям было удобно.
Активисты обращают внимание: по ГОСТу время ожидания пешеходов — 1,5 минуты.