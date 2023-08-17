Четверг, 17 августа, 2023
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Рязанцы пожаловались на «ужасный режим» работы светофора на площади Ленина

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Фото: администрация Рязани

Телеграм-канал урбанистов Рязани обратил внимание на «ужасный режим» работы светофора на площади Ленина.

Переход пешеходам вновь разрешён «через раз», людям приходится ждать по 2,5 минуты. Тротуар узкий, поэтому на перекрёстке образуются людские «пробки».

На время ремонта теплотрассы на Первомайском проспекте настройку светофора меняли, пешеходам разрешалось переходить «каждый раз». По мнению урбанистов, это не мешало транспортным потокам, людям было удобно.

Активисты обращают внимание: по ГОСТу время ожидания пешеходов — 1,5 минуты.

— А левый поворот с Московского на Вокзальную все ещё на месте. Из последних сил пытаюсь не нагрубить и не обозвать тех, кто придумывает светофорные фазы, — пишет автор сообщения.

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