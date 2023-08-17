Рязанцы пожаловались на «ужасный режим» работы светофора на площади Ленина

Жители Смоленска заметили двух женщин и мужчину, который отдыхали на берегу Днепра почти полностью без одежды, пишет Readovka67. Инцидент произошел под Успенским мостом. По словам очевидцев, девушка брила лежащего рядом смолянина. Бдительные горожане позвонили в полицию и сообщили об эксгибиционистах. Некоторые предположили, что отдыхающие хотели лишь позагорать, не преследуя при...