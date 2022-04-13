Рязанцы пожаловались на разваливающуюся новую ограду городского парка

В Рязани разрушается новая ограда Наташкиного парка. Пост опубликовала группа «Народный контроль».
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Парк напротив администрации города благоустраивают. Одним из этапов стала замена старого забора.
В Рязани разрушается новая ограда Наташкиного парка. Пост опубликовала группа «Народный контроль».
Парк напротив администрации города благоустраивают. Одним из этапов стала замена старого забора.
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