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Среда, 13 апреля, 2022

Рязанцы пожаловались на разваливающуюся новую ограду городского парка

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Рязанцы пожаловались на разваливающуюся новую ограду городского парка

7info

В Рязани разрушается новая ограда Наташкиного парка. Пост опубликовала группа «Народный контроль».

— Реконструировали, реконструировали, да не выреконструировали… А ведь много денег потратили на новую ограду Верхнего городского парка! — пишет автор.

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Парк напротив администрации города благоустраивают. Одним из этапов стала замена старого забора.

Рязанцы пожаловались на разваливающуюся новую ограду городского парка
Рязанцы пожаловались на разваливающуюся новую ограду городского парка

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