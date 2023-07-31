Рязанцы пожаловались на переполненность маршрутки № 46

Анонимный пользователь соцсети ВКонтакте пожаловался на переполненную маршрутку № 46. Соответствующий пост опубликовала группа «Рязань».

По словам автора сообщения, в воскресенье очень сложно добраться в сторону Канищево, Семчино. Люди вынуждены ехать на ступенях с внешней стороны.

С последним утверждением рязанцы не согласились, справедливо заметив: водитель не поедет. С тем, что маршрутки № 46 забиты до отказа, не спорят.

Как вариант предлагают пустить автобус большей вместительности, но рязанцы считают: интервал движения в этом случае увеличится.