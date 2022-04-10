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Воскресенье, 10 апреля, 2022

Рязанцы пожаловались на неприятный запах утром 10 апреля

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Рязанцы пожаловались на неприятный запах утром 10 апреля

7info

Утром 10 апреля жители Рязани вновь пожаловались на неприятный запах, сообщает группа «Народный контроль».

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Паблик публикует присланные пользователями ВКонтакте фотографии.

— Может быть, надо все-таки решать вопросы, волнующие граждан? — задаёт вопрос автор поста представителям местной власти.

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