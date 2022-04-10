Рязанцы пожаловались на неприятный запах утром 10 апреля

Утром 10 апреля жители Рязани вновь пожаловались на неприятный запах, сообщает группа «Народный контроль».
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Паблик публикует присланные пользователями ВКонтакте фотографии.
Утром 10 апреля жители Рязани вновь пожаловались на неприятный запах, сообщает группа «Народный контроль».
Паблик публикует присланные пользователями ВКонтакте фотографии.
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