Рязанцы пожаловались на адресные таблички улиц, названных в честь Героев Советского Союза

Рязанцы просят привести в порядок адресные аншлаги с указанием улиц. Данную тему обсудили на заседании Рязанской городской топонимической комиссии. Об этом сообщают «Рязанские ведомости».

В первую очередь, по мнению членов комиссии, необходимо привести в порядок таблички улиц, названных в честь Героев Советского Союза. В Рязани таких улиц 23. Краевед Игорь Канаев отметил, что адресные таблички в городе оформлены «как попало», а также в названиях улиц есть ошибки.

«На улице Героя Советского Союза Зои Космодемьянской можно прочитать «Улица Космодемьянская». Это уж совсем никуда не годится, да еще в преддверии священной для всех нас даты – 80-летия Победы», – подчеркнул краевед.

Планируется ввести единый дизайн-код для табличек, как на центральных улицах. Прозвучала идея указывать полные имена героев.

Реклама

Критике собравшихся подверглись некоторые названия, например торговый центр «Полетаевский». Именем Героя Советского Союза и национального героя Италии Федора Полетаева окрестили рынок, и теперь можно услышать: «Где купил? – На Полетаевском». Или еще хуже: «На Полетаева».

На заседании председатель Топонимической комиссии Николай Булычев поздравил с 70-летием члена Комиссии, президента Фонда содействия патриотическому воспитанию граждан «Служу Отечеству» Александра Мирзояна и вручил ему ценный подарок.