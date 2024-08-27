Вторник, 27 августа, 2024

Рязанцы помогают жителям Белгородской области

Автор: 7info7

Опубликовано

фото с сайта правительства Рязанской области

В понедельник, 26 августа, из Рязани отправлена гуманитарная помощь в Белгородскую область. Это уже не первая отправка подобного груза от рязанцев жителям приграничного региона.

В составе груза — все то, что просили белгородцы: продукты питания с длительным сроком хранения, в основном крупы, консервы, предметы первой необходимости, постельные принадлежности, бытовая химия, детское питание, питьевая вода. Всего более 10 тонн.

В сборе гуманитарной помощи принимали активное участие представители бизнеса, депутатского сообщества, коллективы рязанских предприятий, общественных организаций, неравнодушные жители Рязани и муниципальных районов.

Узнать о том, какая помощь еще требуется и как принять участие в следующем сборе, можно в Штабе общественной поддержки «Единой России» по телефонам 8 (4912) 28-43-13, 28-43-23.

Адрес: ул. Горького, д. 49а.

Рязанцы помогают жителям Белгородской области
Рязанцы помогают жителям Белгородской области
Рязанцы помогают жителям Белгородской области

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