Рязанцы получат проиндексированные на 9,5% пенсии в феврале

Рязанцы получат повышенные страховые пенсии с учётом дополнительной индексации до 9,5% уже в этом феврале.

Как информирует региональное отделение Социального фонда России (СФР), в соответствии с прогнозной инфляцией в январе страховые пенсии были увеличены на 7,3%. Но по решению президента РФ Владимира Путина, объявлена дополнительная индексация до 9,5%. Она соответствует фактическому уровня роста цен по данным Росстата.

Отделение СФР по Рязанской области обеспечит перечисление проиндексированных выплат уже в феврале. Вместе с повышенной пенсией за февраль пенсионеры также получат доплату за январь, учитывающую доиндексацию с 7,3% до 9,5%. Все начисления будут произведены автоматически.

Реклама

Важно отметить, что с этого года индексация страховых пенсий распространяется и на работающих пенсионеров. Это означает, что повышение выплат коснётся всех пенсионеров, независимо от факта их трудоустройства.