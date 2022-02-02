Рязанцы поддержали Международный день без интернета

Tele2 проанализировала статистику работы сети в Международный день без интернета, который традиционно приходится на последнее воскресенье января. Вопреки ожиданиям, в этом году на дату события трафик Tele2 возрос практически во всех регионах, «кольцом» окружающих Москву: исключение составила только Рязанская область.

В день социальной инициативы, который выдался на 30 января, абоненты Tele2 в Рязанской области незначительно, но все же сократили потребление интернета. На сутки жители суммарно уменьшили экранное время в интернете практически на 3000 часов, а затем – вновь вернулись к стандартным показателям. Максимальный вклад в поддержку события внесли в основном районные центры – Касимов, Сасово, Спасск-Рязанский, Михайлов и другие.

Любопытно, что по данным статистики Tele2, в Рязанском регионе уже два года подряд в Международный день без интернета жители стараются меньше времени проводить с телефоном. Даже в период ограничений годом ранее, когда услуги мобильной связи имели особое социальное значение, рязанцы на сутки снижали спрос на гигабайты.

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При этом остальные регионы вокруг Московской области – это Тульский, Калужский, Владимирский, Тверской, Ярославский, Ивановский, Костромской и Смоленский, в этом году показали значительный прирост трафика на дату социальной акции.

Международный день без интернета начали отмечать в 2001 году. По мнению исследователей, инициатором события стал Институт социальных изобретений в Великобритании. Ученые предположили, что праздник позволит привлечь внимание к необходимости соблюдения здорового баланса между временем в соцсетях и в реальной жизни.