Рязанцы передали на обследование ушастого совенка

В Рязани слетки ушастых сов начали появляться в разгар зимы. Рязанцы передали на обследование совенка. Об этом сообщает орнитолог Елена Фионина в своем телеграм-канале «Иду лесом, несу дичь».

Совенка привезли со словами «выпал из гнезда». При беглом взгляде у него обнаружены признаки рахита, недокорм. Однако, как поясняют эксперты, это слеток, и из гнезда он не выпал, а покинул его самостоятельно. В юном возрасте совята покидают гнездо и начинают познавать мир.

«Да, они еще не могут летать и похожи на валенки с глазами. Но они не потерялись, родители про них знают и кормят их. Кормление происходит в сумерках и ночью, совят находят по голосу и приносят мышей», — рассказал орнитолог.

Если вы видите, что совенок сидит на земле совсем открыто — посадите его в ближайшие кусты. Ни в коем случае не забирайте хищника домой, если он в безопасности.

«Если на птице кровь, ее долбят вороны, треплют собаки, дразнят маленькие дети — забрать, посадить в коробку и срочно связаться с орнитологами. Неважно, позвоните ли вы в МЧС, на станцию юннатов, в Рязанский государственный университет на кафедру биологии или напишете в клуб «Птицы». Совенок все равно попадет к нам», — сказано в публикации. Реклама

Отмечается, что категорически нельзя кормить птицу мясом, колбасой и другой едой. У совят особый рацион, им подходят только мыши.