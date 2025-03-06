Рязанцы передали на обследование ушастого совенка

В Рязани слетки ушастых сов начали появляться в разгар зимы. Рязанцы передали на обследование совенка. Об этом сообщает орнитолог Елена Фионина в своем телеграм-канале «Иду лесом, несу дичь».
Совенка привезли со словами «выпал из гнезда». При беглом взгляде у него обнаружены признаки рахита, недокорм. Однако, как поясняют эксперты, это слеток, и из гнезда он не выпал, а покинул его самостоятельно. В юном возрасте совята покидают гнездо и начинают познавать мир.
Если вы видите, что совенок сидит на земле совсем открыто — посадите его в ближайшие кусты. Ни в коем случае не забирайте хищника домой, если он в безопасности.
Отмечается, что категорически нельзя кормить птицу мясом, колбасой и другой едой. У совят особый рацион, им подходят только мыши.