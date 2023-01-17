Рязанцы оформили в ВТБ ипотеку на 4,7 млрд рублей

По итогам 2022 года жители Рязанской области получили в ВТБ ипотечных кредитов на 4,7 млрд рублей. Средний размер займа в регионе оценивается в 3,5 млн рублей. Около половины сделок – 45% – пришлись на льготные госпрограммы. В целом по стране банк выдал 208 тыс. жилищных займов на сумму 964 млрд рублей.

Одним из рекордных месяцев по ипотечным выдачам стал декабрь. Жители области оформили за последний месяц года в банке жилищных займов на 977,6 млн рублей. Высокий спрос в декабре связан с сезонным ростом активности и традиционными предложениями застройщиков, делавших скидки перед праздниками. Также важным фактором оказалось завершение старых условий госпрограмм поддержки ипотеки.

В течение года именно льготные госпрограммы являлись драйвером для роста ипотечного кредитования в регионе. По «Семейной ипотеке» за год жители области получили займы на 805,3 млн рублей. Программа «Ипотека с господдержкой-2020» позволила рязанцам приобрести квартиры на 1,3 млрд рублей. Также банк предоставил льготные займы на покупку жилья специалистам в сфере IT на 31,5 млн рублей.

«Для ипотечного рынка области 2022 год оказался непростым, но результативным. Динамика выдачи жилищных кредитов откликалась на ситуацию в экономике: так, в августе, октябре и ноябре клиенты активно приобретали жилье, а декабрь стал и вовсе рекордным по объемам выдачи. Большинство потребителей решили не отказываться от покупки недвижимости, особенно на первичном рынке. Поддержкой сферы стали льготные госпрограммы, позволившие многим жителям на комфортных условиях приобрести желанное жилье», – отметила Лариса Прокопова, управляющий ВТБ в Рязанской области.

Банк в 2022 году продемонстрировал второй в своей истории результат по продажам жилищных кредитов. Ипотечный портфель банка на 1 января 2023 года превысил 3 трлн рублей, за год увеличившись на 16%.

По прогнозам, в 2023 году рынок ипотеки сможет показать сопоставимые с прошлым годом результаты. Драйверами должны стать модернизация госпрограмм и дальнейшая цифровизация отрасли.