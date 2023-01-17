Рязанцы оформили в ВТБ ипотеку на 4,7 млрд рублей

По итогам 2022 года жители Рязанской области получили в ВТБ ипотечных кредитов на 4,7 млрд рублей. Средний размер займа в регионе оценивается в 3,5 млн рублей. Около половины сделок – 45% – пришлись на льготные госпрограммы. В целом по стране банк выдал 208 тыс. жилищных займов на сумму 964 млрд рублей.
Одним из рекордных месяцев по ипотечным выдачам стал декабрь. Жители области оформили за последний месяц года в банке жилищных займов на 977,6 млн рублей. Высокий спрос в декабре связан с сезонным ростом активности и традиционными предложениями застройщиков, делавших скидки перед праздниками. Также важным фактором оказалось завершение старых условий госпрограмм поддержки ипотеки.
В течение года именно льготные госпрограммы являлись драйвером для роста ипотечного кредитования в регионе. По «Семейной ипотеке» за год жители области получили займы на 805,3 млн рублей. Программа «Ипотека с господдержкой-2020» позволила рязанцам приобрести квартиры на 1,3 млрд рублей. Также банк предоставил льготные займы на покупку жилья специалистам в сфере IT на 31,5 млн рублей.
Банк в 2022 году продемонстрировал второй в своей истории результат по продажам жилищных кредитов. Ипотечный портфель банка на 1 января 2023 года превысил 3 трлн рублей, за год увеличившись на 16%.
По прогнозам, в 2023 году рынок ипотеки сможет показать сопоставимые с прошлым годом результаты. Драйверами должны стать модернизация госпрограмм и дальнейшая цифровизация отрасли.
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