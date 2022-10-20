Рязанцы обеспокоены числом «закладчиков» в городе

Житель Рязани обеспокоен количеством «закладчиков» в городе. Автор публикации в группе Новости Рязани ВКонтакте стал свидетелем «страшной картины».

В районе 25-й школы дети возраста примерно 6-7 класса копались возле подъезда в листве под деревьями. Рязанец искренне надеется, что они не искали закладку.

«Но так как в том месте, кстати, неподалёку школа, постоянно колупаются наркоманы, надежды не велики», – пишет житель города.

По его словам, в целом в Рязани ситуация с «закладчиками» просто страшная. Особое беспокойство вызывает то, что такая беда может дойти до маленьких детей.

Рязанец призывает родителей и учителей проверить своих детей:

«Пока не поздно, может быть, ещё удастся кого-то спасти… Страшно…»

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