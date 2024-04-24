В Рязани «берут штурмом» регистратуру психолого-педагогической комиссии — соцсети

В сети появилась информация, что у рязанцев возникают трудности при записи на прием в регистратуру в муниципальное бюджетное учреждение «Психолого-медико-педагогическая комиссия». Об этом пишут в «Подслушано в Рязани».

Автор поста сообщает, что родители «штурмом берут регистратуру».

«По телефону невозможно записаться, отвечают, что нет расписания или занято. Родители отпрашиваются с работы, тратят время на дорогу, на очередь, но это не гарантия, что вас запишут. Да и вопрос-то решить не с кем. Руководитель этого учреждения в отпуске», — написано в посте.