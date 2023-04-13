Рязанцы назвали самые скучные профессии

Сервис SuperJob выяснил у рязанцев, в каких профессиях чаще всего страдают синдромом хронической скуки.
Совершенно некогда скучать на работе учителям, воспитателям и врачам.
Рязанцы сошлись во мнении, что самая скучная работа у охранников (так ответили 16% респондентов), бухгалтеров (10%) и продавцов (7%).
Охранники и продавцы и правда довольно часто жалуются на ежедневную скуку (14 и 12% соответственно). А вот бухгалтеры в большинстве своём, наоборот, никогда не скучают (61% опрошенных): «То отчёты, то проверки — некогда скучать!»
11% операторов колл-центров, 13% сисадминов и каждый пятый офис-менеджер признались, что работа кажется им унылой и беспросветной.
А вот учителя (72%), воспитатели (65%) и врачи (62%) вообще не знают, что такое синдром хронической скуки.
Среди женщин больше тех, кому не приходится скучать на работе, по сравнению с мужчинами (57 и 44% соответственно).
Также скука на работе не свойственна старшему поколению: некогда скучать на работе 23% опрошенной молодёжи до 24 лет и 58% горожанам старше 45 лет.
Исследование проводилось с 30 марта по 4 апреля 2023 года среди экономически активного населения Рязани.
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