Рязанцы могут получить компенсацию за путевку в детский лагерь

Жители Рязани и области могут получить компенсацию за путевку в детский лагерь. Об этом сообщило региональное министерство образования.

Летом во время каникул в лагерях Рязанской области планируют отдохнуть более 26,5 тысяч детей. Родитель может получить компенсацию за путевку в лагерь.

Куда обращаться?

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Родителю нужно обратиться в управление образования по месту учебы ребенка с заявлением на получение компенсации за самостоятельно приобретенную путевку.

Чтобы получить компенсацию, нужно заранее до 1 мая подать предварительную заявку в муниципальное управление образования или МФЦ.

В течение месяца с даты окончания смены и до 15 ноября текущего года нужно подать в управление образования или в МФЦ заявление с приложением документов, подтверждающих, что ребенок участвовал в смене.

Все документы, подтверждающие приобретение путевки должны быть оформлены на заявителя, подавшего предварительную заявку на компенсацию.

Кто может получить компенсацию?

Компенсацию могут получить трудоустроенные родители или законные представители детей в возрасте от 6,5 до 15 лет включительно.

В каких лагерях действует льгота?

Не за все путевки могут выплатить компенсацию.

Компенсация предоставляется за отдых детей в лагерях сезонного действия Рязанской области, которые состоят в реестре организаций отдыха и оздоровления министерства образования. Смены при этом должны выпадать на каникулярное время и длиться 7-21 дня.

Список организаций отдыха детей и их оздоровления сезонного действия Рязанской области, подлежащих компенсации.

Сколько вернут от стоимости путевки?

Размер компенсации за самостоятельно приобретенную путевку 982 рубля в сутки. Это установлено распоряжением правительства Рязанской области от 23.12.2024 №899-р на 2025 год. Например, компенсация за 21 день пребывания в лагере составит 20 622 рубля.