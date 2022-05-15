Рязанцу, пытавшемуся застрелить мужа знакомой, вынесли приговор

Клепиковский районный суд вынес приговор жителю посёлка Болонь, пытавшемуся застрелить односельчанина, сообщила пресс-служба прокуратуры Рязанской области.

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В 2019 году местная жительница пожаловалась знакомому на угрозы и оскорбления со стороны мужа, имевшего судимость. В августе подсудимый, приехавший на охоту, заметил обидчика женщины, выгуливавшего собаку в лесу и решил его застрелить.

Выстрел из двуствольного ружья пришёлся пострадавшему в правую сторону тела. У мужчины были повреждены надплечье, ключица и лопатка. От стрелка он сумел сбежать.

При вынесении приговора суд учёл аморальность поступков пострадавшего, явку с повинной подсудимого, характеристику его личности.

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Мужчина признан виновным в преступлении по ч.3 ст. 30, ч.1 ст. 105 УК РФ. Суд приговорил его к 6 годам колонии строго режима.

Приговор не вступил в законную силу и моет быть обжалован.