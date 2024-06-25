Вторник, 25 июня, 2024

Рязанцу Ивану Разоренову исполнилось 100 лет

Автор: 7info

Опубликовано

24 июня Иван Фёдорович Разоренов, ветеран Великой Отечественной войны, отметил свой вековой юбилей. Об этом сообщила пресс-служба администрации Рязани.

Сегодня заместитель руководителя аппарата администрации города Рязани Михаил Тихонский поздравил именинника со значимой датой и вручил ему букет и памятный подарок.

Михаил Тихонский пожелал Ивану Фёдоровичу крепкого здоровья, бодрости духа, тепла и заботы близких.

Иван Фёдорович родился в селе Троицкое Захаровского района Рязанской области. Во время войны он служил в 339-й стрелковой дивизии и участвовал в битве за Сталинград. Получил тяжёлое ранение, которое привело к инвалидности, и вернулся домой. После войны работал в Захаровской МТС, а затем на обувной фабрике «Рязаньвест», где трудился до выхода на пенсию. У Ивана Фёдоровича есть сын, двое внуков и правнуки.

За свои заслуги Иван Фёдорович был награждён орденом Отечественной войны II степени и медалью «За победу над Германией».

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