Рязанцу грозит пожизненный срок за убийство несовершеннолетней девушки

Заместителем прокурора Рязанской области утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении жителя города Рязани, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных п.«к» ч.2 ст. 105 (убийство с целью скрыть другое преступление или облегчить его совершение) и ч.3 ст. 30, п.«г» ч.4 ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере). Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Рязанской области.

По версии следствия, обвиняемый, планирующий заниматься деятельностью, связанной с незаконным распространением наркотиков, предложил осуществлять их сбыт несовершеннолетней потерпевшей, которая согласилась. Однако в дальнейшем, узнав, что она склонна к воровству, а также опасаясь, что она может рассказать о его преступных намерениях, решил ее убить.

С этой целью он арендовал в центре города Рязани квартиру, в которую в один из дней января 2021 года под предлогом передачи партии товара для его последующего сбыта заманил потерпевшую и задушил её, после чего принял меры к сокрытию трупа и следов совершенного преступления.

Кроме того, сотрудниками правоохранительных органов пресечены действия обвиняемого, направленные на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере.

Несмотря на непризнание обвиняемым вины следственным органом собрано достаточно доказательств, изобличающих его виновность в совершенных преступлениях.

Уголовное дело направлено в Рязанский областной суд для рассмотрения по существу.

За совершение инкриминируемых обвиняемому преступлений Уголовным кодексом Российской Федерации предусмотрено наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.

Подготовлено управлением по надзору за уголовно-процессуальной и оперативно-розыскной деятельностью прокуратуры области.

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