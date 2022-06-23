Рязанцев пригласили в литературное путешествие по Солотче

26 июня в посёлке Солотча пройдёт открытая экскурсия «Мещера Константина Паустовского: литературный образ и историческое пространство». Об этом сообщила пресс-служба администрации Рязани.

Рязанцам расскажут о Солотче времён Паустовского, о тропе его имени, о событиях, нашедших отражение в сюжетах классика.

Экскурсию проведёт историк Дмитрий Филиппов, заместитель директора Госархива региона.

Начало экскурсии у дома-музея Пожалостина в 13.00. Участие бесплатное, необходима предварительная запись по телефону: (4912) 77-74-14.