Рязанцев пригласили принять участие в «Неделе родительской компетенции»

Московский государственный психолого-педагогический университет (МГППУ) в рамках реализации Проекта по оказанию услуг психолого-педагогической, методической и консультационной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей федерального проекта «Современная школа», проведёт вторую «Неделю родительской компетенции».

— Это новый формат, в котором эксперты ориентированы на решение самых сложных вопросов развития и воспитания детей, — говорится о мероприятии на сайте проекта.

Неделя родительской компетенции пройдёт с 13 по 18 декабря. Чтобы принять в ней участие, необходимо зарегистрироваться по ссылке.