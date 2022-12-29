Рязанцев приглашают совершить «Путешествие в детство»

В преддверии новогодних праздников в Лесопарке открылась фотовыставка Банка России «Путешествие в детство». Посетители могут увидеть изображения памятных монет со знакомыми каждому мультипликационными образами.

На стендах представлены фотографии самих монет, ключевая информация о них и о героях, которые изображены на памятных денежных знаках. На площадке под открытым небом взрослые и дети могут встретиться с любимыми персонажами из детства: Волком и Зайцем, Винни Пухом и Пятачком, Крокодилом Геной и Чебурашкой.

«Эта выставка стала действительно особенным проектом. Нужно было не просто рассказать о памятных монетах, особенностях их чеканки и мастерстве художников-медальеров, а создать экспозицию, которая бы погружала людей в детские воспоминания, соединяла разные поколения», – говорит заместитель управляющего рязанским отделением Банка России Елена Морозова. Лаконичные яркие образы будут понятны и интересны и тем, кто сейчас следит за приключениями героев мультфильмов, и тем, кто уже повзрослел.

Увидеть выставку «Путешествие в детство» в Лесопарке можно до конца января, вход со стороны Окского шоссе.