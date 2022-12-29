Рязанцев приглашают совершить «Путешествие в детство»

В преддверии новогодних праздников в Лесопарке открылась фотовыставка Банка России «Путешествие в детство». Посетители могут увидеть изображения памятных монет со знакомыми каждому мультипликационными образами.
На стендах представлены фотографии самих монет, ключевая информация о них и о героях, которые изображены на памятных денежных знаках. На площадке под открытым небом взрослые и дети могут встретиться с любимыми персонажами из детства: Волком и Зайцем, Винни Пухом и Пятачком, Крокодилом Геной и Чебурашкой.
Увидеть выставку «Путешествие в детство» в Лесопарке можно до конца января, вход со стороны Окского шоссе.
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