Пятница, 27 сентября, 2024

Рязанцев приглашают пройти школу будущих отцов

Автор: Валерия Мединская

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Изображение от onlyyouqj на Freepik

При поддержке регионального правительства в Рязанской области стартовал новый проект «Папа навсегда: старт новой жизни», приуроченный к Году семьи. Впервые у рязанцев сильного пола есть возможность принять участие в марафоне для мужчин. Это уникальный шанс для будущих отцов получить ценные знания и навыки, которые помогут им стать лучшими родителями.

Главная цель проекта – подготовить мужчин к новой роли отца и повысить вовлеченность в подготовку к рождению ребенка. Занятия проводят специалисты центра «Семья» совместно с Центром психологии «АВА» на базе женской консультации № 1. Возможны как индивидуальные встречи, так и совместные в очном и онлайн форматах.

Будущие родители получат рекомендации от гинеколога, диетолога, неонатолога и психологов. Специалисты проекта также проводят сеансы кинотерапии, которые позволяют через кинофильмы работать с чувствами, эмоциями и ценностями будущих отцов. Участники встреч обсуждают разные вопросы: важность участия мужчины во время беременности с самого начала, влияние его поведения на эмоциональное развитие малыша, нужна ли физическая активность, каковы особенности поведения женщины в период беременности, как ухаживать за ребенком.

Прошло три встречи. 25 семей уже приняли в них участие.

Занятия бесплатные. Проходят еженедельно по четвергам в 18:30 по адресу: г. Рязань, ул. Ленина, д. 36.

Телефон для получения дополнительной информации и записи: +7 (910) 620-00-49.

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