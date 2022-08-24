Рязанцев приглашают пробежать «Соборную версту»

Любителей бега приглашают на традиционные легкоатлетические соревнования «Рязанская соборная верста». Соревнования состоятся 4 сентября в Кремлёвском парке, сообщили в пресс-службе горадминистрации.

К участию в забеге приглашаются представители общеобразовательных и спортивных школ, клубов любителей бега города Рязани и Рязанской области, городов России и все желающие, имеющие соответствующую подготовку и допуск врача.

Соревнования проводятся по десяти возрастным группам. Каждый участник имеет право выступать в одном виде программы и должен иметь документ, подтверждающий возраст. Победители и призеры всех возрастных групп награждаются памятными призами, медалями и грамотами управления. Специальные призы вручаются самому юному и самому опытному участнику соревнований.

Заявки установленной формы с допуском врача принимаются в управлении ФКиМС 1 и 2 сентября по адресу: г. Рязань, ул. Ленина, д.35, каб.204, телефон (4912) 25-51-36, по электронной почте [email protected] или по ссылке.

Иногородним участникам необходимо подтвердить участие до 2 сентября по электронной почте [email protected]