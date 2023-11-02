Рязанцев приглашают принять участие в кастинге ведущих утреннего шоу

Телеканал ТНТ объявил кастинг ведущих в новое утреннее шоу «УТРО НА ТНТ». Об этом сообщили в пресс-службе канала.
По будням в эфире будет выходить новое утреннее шоу обо всём, что нас окружает, о чём говорят социальные сети и некоторые новостные паблики: новости, спорт, фитнес, жизнь звезд, премьеры, дети, животные, еда, мода, гороскопы и многое другое.
Заявку на участие в кастинге можно подать на сайте ТНТ. Заявки принимаются до конца ноября. После их отбора в Москве пройдёт живой этап кастинга. На него пригласят тех, кто был предварительно отобран по анкетам и видео. По итогам проб продюсеры отберут 10 ведущих.