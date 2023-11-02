Рязанцев приглашают принять участие в кастинге ведущих утреннего шоу

Телеканал ТНТ объявил кастинг ведущих в новое утреннее шоу «УТРО НА ТНТ». Об этом сообщили в пресс-службе канала.

По будням в эфире будет выходить новое утреннее шоу обо всём, что нас окружает, о чём говорят социальные сети и некоторые новостные паблики: новости, спорт, фитнес, жизнь звезд, премьеры, дети, животные, еда, мода, гороскопы и многое другое.

— Молодые и яркие ведущие призваны стать проводниками в мир самых различных мероприятий и событий, а помогать им в этом будут эксперты, звёзды и корреспонденты со всей страны. Если ты видишь себя на экране, умеешь импровизировать, работать на камеру, разбираешься в трендах и просто классный парень или девушка в возрасте от 25 до 35 лет с опытом работы в медиа — это твой шанс, — говорится в сообщении.

Заявку на участие в кастинге можно подать на сайте ТНТ. Заявки принимаются до конца ноября. После их отбора в Москве пройдёт живой этап кастинга. На него пригласят тех, кто был предварительно отобран по анкетам и видео. По итогам проб продюсеры отберут 10 ведущих.