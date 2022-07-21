Татьяна Проводина

Рязанцев приглашают поучаствовать в развитии санатория «Сосновый бор»

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Рязанцев приглашают поучаствовать в развитии санатория «Сосновый бор».

Предложения от неравнодушных жителей принимают на электронную почту до 1 августа. Об этом сообщил Павел Малков в своём Telegram канале.

Врио губернатора Рязанской области посетил «Сосновый бор» в июне и ознакомился с ходом реконструкции санатория. Павлу Малкову не понравилось, что нет внятной концепции запуска учреждения и финансовой модели.

На сегодня поступило около 40 инициатив по развитию санатория с учётом его уникальных природных преимуществ, большинство из которых – от рязанцев. Также интересовались инициативой москвичи, жители Твери и Челябинска. Активнее всего оказались представители коммерческой сферы, а также медики.

По словам врио главы региона, каждое предложение будет изучено в профильном блоке.

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