Рязанцев приглашают посмотреть «Цирк на нитях»

18 марта на сцене Рязанского театра кукол выступит многократный лауреат Национальной театральной Премии «Золотая Маска» Виктор Антонов со спектаклем «Цирк на нитях».

«Цирк на нитях» Виктора Антонова – спектакль в равной степени легендарный и уникальный.

Для каждой трюковой марионетки автор придумал свой неповторимый номер. Они одновременно напоминают зрителю о лучших образцах циркового искусства и поражают его воображение: звери здесь могут петь, а люди — летать, потому что для «кукольного артиста» нет никаких преград. Все зависит от кукловода, а он — настоящий виртуоз и не прячется за ширмой. Во время представления публика сможет увидеть, как мастер управляет «артистами» с помощью десятков нитей. Это зрелище изумляет ничуть не меньше, чем то, которое разворачивается на арене.

Виктор Антонов, кукольник:

Марионетка – очень точная кукла. Она не живет без идеи и четкого плана действий. Чтобы кукла выполнила свои задачи, мастер должен знать заранее: что, как, куда. Тогда кукла оживает.

Когда я делал «Цирк на нитях», понял: у нас этого жанра сейчас вообще нет. И никаких пособий, чертежей. Пришлось всё придумывать самому. Коллеги за рубежом удивляются: у них тоже нет ничего похожего.

«Цирк на нитях» строится на принципе шапито. Это бродячие артисты. Сегодня выступают одни, а завтра на их месте могут быть другие. Поэтому истории как таковой в спектакле нет. Сюжет разрушил бы представление. Номера можно играть в любой последовательности, но ощущение праздника сохранится.

Силач, факир, гимнасты, дрессированные звери и звезда шоу, очаровательный клоун с поющей птичкой — им и их создателю рукоплескали зрители всех континентов Земли.

Виктор Антонов — многократный лауреат Национальной театральной премии «Золотая Маска», главный художник московского театра кукол имени Сергея Образцова. Его имя хорошо знакомо рязанскому зрителю. Виктор Антонов — художник-постановщик спектакля «Пегий пёс, бегущий краем моря», который принес Рязанскому театру кукол первую Национальную театральную Премию «Золотая Маска».

Увидеть «Цирк на нитях» на сцене Рязанского театра кукол можно 18 марта. Начало представления: в 12, 16, 18 часов.

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