Рязанцев приглашают послушать музыку из легендарной кинохроники «Властелин колец»

Джон Толкин подарил миру великий эпос, а гениальный Говард Шор создал целую симфонию к знаменитому фильму о Средиземье. Три Оскара и три премии Грэмми за столь шедевральную музыку поставили его в один ряд с величайшими композиторами человечества. Эльфы, гномы, хоббиты и другие персонажи волшебного мира наконец получили свою симфонию, которую вы услышите совсем скоро.

Sonorus – это не просто заклинание. Теперь это камерный оркестр молодых виртуозов Московской консерватории, а также лучшие саундтреки последних десятилетий. Полный набор струнных, деревянных и медных духовых максимально близко передадут атмосферу больших симфонических составов. На их концерты ходят целыми семьями – идеальный повод провести вечер под лучшие произведения человечества.

Sonorus – да будет звук!

Дата проведения: 21 января 2023 года.

Место проведения: МКЦ

Время начала: 18:00. Билеты можно приобрести онлайн и в кассах города.

Возрастное ограничение 12+