Среда, 11 января, 2023
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Рязанцев приглашают послушать музыку из легендарной кинохроники «Властелин колец»

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Джон Толкин подарил миру великий эпос, а гениальный Говард Шор создал целую симфонию к знаменитому фильму о Средиземье. Три Оскара и три премии Грэмми за столь шедевральную музыку поставили его в один ряд с величайшими композиторами человечества. Эльфы, гномы, хоббиты и другие персонажи волшебного мира наконец получили свою симфонию, которую вы услышите совсем скоро.

Рязанцев приглашают послушать музыку из легендарной кинохроники «Властелин колец»
Рязанцев приглашают послушать музыку из легендарной кинохроники «Властелин колец»

Sonorus – это не просто заклинание. Теперь это камерный оркестр молодых виртуозов Московской консерватории, а также лучшие саундтреки последних десятилетий. Полный набор струнных, деревянных и медных духовых максимально близко передадут атмосферу больших симфонических составов. На их концерты ходят целыми семьями – идеальный повод провести вечер под лучшие произведения человечества.

Sonorus – да будет звук!

Дата проведения: 21 января 2023 года.

Место проведения: МКЦ

Время начала: 18:00. Билеты можно приобрести онлайн и в кассах города.

Возрастное ограничение 12+

Рязанцев приглашают послушать музыку из легендарной кинохроники «Властелин колец»

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