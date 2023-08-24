Четверг, 24 августа, 2023
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Рязанцев приглашают полюбоваться традиционным рязанским костюмом

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В рамках VI Международного Форума древних городов в Рязанском областном научно-методическом центре народного творчества работает выставка декоративно-прикладного искусства «Кто в камке, кто в парче, а мы в холсту – по нарядному мосту».

Экспозицию открывает серия снимков, на которых запечатлены модели в аутентичных традиционных рязанских костюмах. Наряды радуют глаз своей яркостью и сочетанием изящной простоты фасонов с различными сложными узорами. Разумеется, и вживую на передающие дух народа одежды можно полюбоваться в выставочном зале. Присутствуют и многие другие работы рязанских мастеров: куклы во всё тех же традиционных костюмах, украшения и иные аксессуары, созданные как с преемственностью древним техникам, так и с использованием современных технологий и тенденций.

Рязанцев приглашают полюбоваться традиционным рязанским костюмом
Рязанцев приглашают полюбоваться традиционным рязанским костюмом
Рязанцев приглашают полюбоваться традиционным рязанским костюмом

Все экспонаты можно рассмотреть в мельчайших деталях и несомненно поразиться кропотливой работе их авторов.

В рамках форума выставка работает до 26 августа включительно.

Возрастное ограничение 6+

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