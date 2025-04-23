Рязанцев приглашают открыть новую главу главного блогерского проекта страны «ТопБЛОГ»

Жителей Рязанской области приглашают в пятыйюбилейный сезон Всероссийского проекта «ТопБЛОГ» президентской платформы «Россия – страна возможностей». В 2025 году участников ждет образовательная программа университетского масштаба, новый тематический трек, разработанный при поддержке федеральных ведомств, яркие медиасобытия в регионах России и продолжение уникальных проектов, включая второй сезон подкаст-шоу «Рекомендация». Участие в проекте доступно всем без возрастных ограничений, достаточно подать заявкуна официальном сайте проекта.

Презентация пятого сезона одного из крупнейших образовательных медиапроектов в стране собрала на одной площадке участников прошлых сезонов – экспертов медиасферы, партнеров, представителей федеральных органов власти и институтов развития. Мероприятие прошло под кодовым названием «Контент на пятерку»: проекту исполняется пять лет – время роста, вдохновения и креативных открытий для сотен тысяч авторов. А еще пятерка – символ отличного результата: когда-то на уроках, а теперь – в мире контента, где качество всегда на первом месте.

«За пять лет 170 тысяч участников конкурса «ТопБЛОГ» прошли обучающие программы. И в этом проекте все, что связано с обучением, с конкурсными механиками, с личностным развитием и реализацией ваших талантов – это самое главное. Но в зале из 170 тысяч оказались именно вы. И это сродни какому-то искусству, волшебству. Это, конечно, ваша заслуга, но, главным образом, подтверждение того, что вы нашли ключ к сердцам вашей аудитории. Поскольку я по профессии журналист, начинал свою творческую карьеру на радио и на телевидении, мы друг другу желали все время перед стартом программы чистого эфира. Я вам хочу пожелать чистого контента», – отметил в своем приветствии начальник Управления Президента РФ по общественным проектам Сергей Новиков.

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Генеральный директор президентской платформы «Россия – страна возможностей», ректор Мастерской управления «Сенеж» Андрей Бетин рассказал, что проект стал по-настоящему значимым для российской блогосферы: «ТопБЛОГ» – мощное сообщество, объединившее более 220 тысяч участников, которые с горящими глазами и неравнодушными сердцами запустили сотни ярких и значимых медиапроектов: от просветительских блогов до социальных инициатив. Это живое доказательство того, как своевременная поддержка помогает молодым людям раскрыть свой потенциал, говорить о своей стране с любовью, формировать контент, основанный на традиционных ценностях и культурном коде. Мы гордимся, что проект стал настоящей точкой роста для ребят из 89 регионов России и более 50 стран мира, и будем продолжать делать все, чтобы у них было еще больше возможностей для личностного роста и профессионального развития».

Жители Рязанской области активно участвуют в проекте «ТопБЛОГ» президентской платформы «Россия – страна возможностей» с 2020 года: за четыре сезона к проекту присоединилось 792 человека, 18 из них вошли в число финалистов и победителей.

В новом сезоне участников ждут масштабные блог-туры и события в регионах России, встречи с лидерами индустрии, спецпроекты и насыщенная конкурсная программа. Запустится второй сезон подкаст-шоу «Рекомендация», которые поможет молодым авторам понять, как устроен медиамир, чему учиться, на что обращать внимание и как формировать свой голос – осознанно, уверенно и с уважением к культуре, истории и ценностям своей страны.

«В новом сезоне авторы проекта «ТопБЛОГ» президентской платформы «Россия – страна возможностей» станут участниками больших информационных туров в регионах России. Так, в самом начале они отправятся по регионам Черноземья, чтобы отведать лучшие локальные продукты, снять потрясающий контент по всем достопримечательностям и рассказать каждому, как можно активно проводить выходные на берегу реки Дон, отправляясь в путешествие с друзьями или всем семьей на автомобиле», – отметилэксперт проекта «ТопБЛОГ» президентской платформы «Россия – страна возможностей», руководителя проектного офиса по туризму ЦФО Станислав Аристов.

В юбилейном сезоне проекта «ТопБЛОГ» авторы продолжат свой путь профессионального совершенствования, погружаясь в уникальные образовательные и конкурсные форматы. Эксперты поделятся ключевыми знаниями и рекомендациями, необходимыми для развития в динамичной медиаиндустрии. Участники смогут выбрать один из двух треков.

Трек «Министерство контента» – уникален для России, ведь впервые креативная индустрия встречается с актуальными задачами государства. Для участников будет предложено выбрать одно из пяти направлений, каждое из которых курирует федеральное ведомство: «Агротехнологии» (Минсельхоз России), «Туризм» (Минэкономразвития России), «Здоровье» (Минздрав России), «Образование и наука» (Минобрнауки России), «Культура и творчество» (Минкультуры России).

Участники – блогеры и специалисты, которым важно работать на стыке контента и актуальных государственных направлений – погрузятся в реальную тематику и задачи, которые формируют министерства и в командах разработают медиастратегии, важные для реализации социальной политики страны. Лучшие участники получат возможность пройти программу дополнительного профессионального образования в Мастерской управления «Сенеж» президентской платформы «Россия – страна возможностей».

Образовательный трек «Медиакампус» станет персональным медиа-университетским приключением, где участники прокачаются как авторы, стратеги, продюсеры, креаторы и медиаменеджеры. Шесть образовательных спринтов разработаны в партнерстве с экспертами одного из ведущих вузов России – Президентской академией. Лучшие участники трека смогут создать свои проектные инициативы, а также принять участие в конкурсе выпускных работ по трем уровням от новичков до профи и получить возможность стать победителем Всероссийского проекта «ТопБЛОГ» 2025 года.

В 2025 году проект «ТопБЛОГ» будет развиваться при поддержке более 50 партнеров, среди которых – VK, TenChat, Skillbox, КАМАЗ, Роспатриотцентр, Putin teamRussia. Они приготовили для участников специальные партнерские кейсы, по итогу лучшие участники получат подарки от партнеров: экскурсии на режимные объекты, образовательные курсы, блог-туры, продвижение блогов, уникальный мерч.

Всероссийский проект «ТопБЛОГ» реализуется в рамках федерального проекта «Россия – страна возможностей» национального проекта «Молодежь и дети» и направлен на поиск, обучение и развитие талантливых и увлеченных авторов и создание социального контента, синхронизированного с повесткой современной России. Заявку можно подать на официальном сайте проекта.

Президентская платформа «Россия – страна возможностей» была создана по инициативе Президента РФ Владимира Путина 22 мая 2018 года. Миссия платформы – создавать будущее России, открывая равные возможности для каждого. Платформа помогает любому человеку, независимо от того, где он живет, какую профессию он выбрал и в какой семье вырос, получить возможности для своего развития. Это открытая площадка для общения талантливых и неравнодушных людей всех возрастов, обмена опытом между школьниками, студентами, профильными специалистами, предпринимателями, управленцами и волонтерами. Наблюдательный совет платформы «Россия – страна возможностей» возглавляет Президент РФ Владимир Путин.

Президентская платформа «Россия – страна возможностей» работает уже 6 лет, и за это время участниками ее проектов стали люди из 89 регионов России и 150 стран мира. Участие в проектах, конкурсах, олимпиадах и образовательных программах платформы помогает найти единомышленников и завести полезные знакомства, поступить в вуз, пройти перспективную стажировку, продвинуться по карьерной лестнице и найти работу мечты, получить медиаподдержку, выиграть грант, получить персонального наставника, который поможет отточить мастерство и развить лидерские качества. Сегодня на платформе представлены проекты и конкурсы для людей разных возрастов и интересов – от школьников до опытных управленцев, для профильных специалистов и рабочих профессий, представителей кадрового резерва и тех, кто только планирует туда войти.

В рамках деятельности президентской платформы «Россия – страна возможностей» создана – Мастерская управления «Сенеж». Обучение в ней проходят участники проектов и конкурсов платформы, активная молодежь, а также управленцы и государственные служащие. Мастерская выступает центром консолидации обучения управленческого состава трех ключевых сфер: государства, бизнеса и общества. На территории Мастерской проводятся всероссийские образовательные и молодежные мероприятия, в том числе Всероссийского молодежного образовательного форума «Территория смыслов».

На базе ведущих вузов страны президентская платформа «Россия – страна возможностей» развивает Центры компетенций, в которых студенты проходят диагностику надпрофессиональных навыков и получают инструменты для их развития. Молодые специалисты, прошедшие оценку универсальных компетенций, теперь могут подтвердить свои навыки на крупнейшей российской платформе онлайн-рекрутинга HeadHunter.

Офисы платформы «Россия – страна возможностей» работают в Донецкой и Луганской народных республиках. В них оборудованы лектории для просветительских мероприятий, информационные центры, а также зоны совместной работы, предоставляющие жителям Донбасса и Новороссии дополнительные возможности для личностного и профессионального развития.