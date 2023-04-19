Рязанцев приглашают на Всероссийский субботник 22 апреля

22 апреля во всех регионах России состоятся субботники. Цель акции — улучшение экологической обстановки. Решение о проведении субботника принято Министерством строительства и ЖКХ РФ.

По традиции жители проводят уборку общественных пространств, дворов и подъездов, высаживают деревья и цветы, приводят в порядок скульптуры, красят ограждения и лавочки. Рязанцы могут поучаствовать в благоустройстве своего региона и стать частью позитивных изменений в родном районе и в стране в целом.

Добрая традиция субботников объединяет людей, даёт им повод сделать доброе и полезное дело, проявить свою заботу о природе и своём родном городе. Стать участником субботника сможет каждый неравнодушный житель и гость города.

Возрастное ограничение 6+