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Среда, 19 апреля, 2023
Татьяна Проводина

Рязанцев приглашают на Всероссийский субботник 22 апреля

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Image by jcomp on Freepik

22 апреля во всех регионах России состоятся субботники. Цель акции — улучшение экологической обстановки. Решение о проведении субботника принято Министерством строительства и ЖКХ РФ.

По традиции жители проводят уборку общественных пространств, дворов и подъездов, высаживают деревья и цветы, приводят в порядок скульптуры, красят ограждения и лавочки. Рязанцы могут поучаствовать в благоустройстве своего региона и стать частью позитивных изменений в родном районе и в стране в целом.

Добрая традиция субботников объединяет людей, даёт им повод сделать доброе и полезное дело, проявить свою заботу о природе и своём родном городе. Стать участником субботника сможет каждый неравнодушный житель и гость города.

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