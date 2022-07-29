Рязанцев приглашают на службу в отдел МВД по Железнодорожному району

Отдел МВД России по Железнодорожному району города Рязани приглашает на службу:

– молодых людей в возрасте до 35 лет для замещения должностей младшего начальствующего состава, имеющих полное среднее образование;

– до 40 лет – на должности среднего начальствующего состава, имеющих среднее профессиональное, высшее образование.

Прием граждан на службу осуществляется независимо от пола, расы, национальности, происхождения, имущественного и должностного положения, места жительства, отношения к религии, убеждений, принадлежности к общественным объединениям.

Кандидаты на службу должны владеть государственным языком Российской Федерации, быть способными по своим личным и деловым качествам, физической подготовке и состоянию здоровья выполнять служебные обязанности сотрудника органов внутренних дел. Законодательством Российской Федерации предусмотрен широкий спектр социальных гарантий для сотрудников органов внутренних дел:

право на пенсию при наличии 20 лет выслуги в органах внутренних дел;

право на единовременную социальную выплату для приобретения или строительства жилого помещения один раз за весь период службы сотрудникам, имеющим общую продолжительность службы в органах внутренних дел в календарном исчислении не менее 10 лет;

ежегодный отпуск от 40 календарных дней;

обязательное государственное страхование жизни и здоровья;

право на санаторно–курортное лечение в ведомственных санаториях и домах отдыха;

ежемесячная выплата денежной компенсации за наем (поднаем) жилого помещения сотруднику, не имеющему жилья по месту службы, и другие.

По вопросам трудоустройства обращаться в по телефону: 8 (999) 373-01-25