Рязанцев приглашают на показ фильма «Архипелаг» под открытым небом

В Верхнем городском саду Рязани 12 июня состоится лекция Героя России, Почётного полярника Михаила Малахова и директора Рязанского музея путешественников Александра Капитанова «Экспедиции Рязанского музея путешественников и РГО на Шпицберген».

Мероприятие начнётся в 20 часов, – сообщили в мэрии города.

В 21 час пройдёт показ художественного фильма «Архипелаг», автор которого – Михаил Георгиевич, а режиссёр – его сын Михаил Михайлович.

Горожанам предлагают окунуться в атмосферу путешествий наших земляков.

Возрастное ограничение 12+