Рязанцев приглашают на «Юннатскую ярмарку»

В Рязани 21 сентября состоится «Юннатская ярмарка». Там можно купить сельскохозяйственную продукцию, которую дети вырастили на учебно-опытных участках образовательных организаций.

Как сообщает Рязань Online, мероприятие пройдёт в рамках регионального этапа всероссийского конкурса юных аграриев «Юннат-2022».

Мероприятия конкурса пройдут 21 сентября в центре одарённых детей «Гелиос», – сообщает министерство образования и молодёжной политики Рязанской области. «Юннатская ярмарка» будет работать с 10 до 14 часов.

Состоится дегустация кулинарных изделий и блюд, приготовленных из фруктов и овощей по традиционным и экзотическим рецептам.

Представители образовательных организаций также подготовили для гостей номера художественной самодеятельности.

Место проведения: Центр одарённых детей «Гелиос», г. Рязань, ул. Новая, д. 53б.

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