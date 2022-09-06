Рязанцев приглашают на фестиваль «Ореховая осень»

Рязанцев приглашают на открытие фестиваля «Ореховая осень» 10 и 11 сентября. В центре внимания фестиваля — открытие музейного комплекса «Наше Орехово». Он включает в себя Музей мировой каллиграфии, Парк культуры и отдыха с аттракционами, а также открытый манеж для конных видов спорта.

В Музее мировой каллиграфии будут представлены экспонаты из 70 стран мира. Гости познакомятся с древнерусской, китайской и арабской каллиграфией, также будут представлены работы из Норвегии, США и других стран. Интересен смысл, который вкладывали авторы в своё письмо (фрагменты философских трактатов, религиозных писаний, правовых документов), а также стили в которых выполнены работы, и материалы на которых они исполнены (береста, пергамент, рисовая бумага).

Также в программе фестиваля «Ореховая осень»:

Концерт;

Фестиваль воздухоплавания;

Конное шоу и показательные выступления;

Выставка ретротехники;

Мастер-классы представителей рукописных профессий;

Показательные выступления спортсменов и соревнования.

«Музей Орловского рысака и русской тройки» устроит катания на тройке лошадей!

Отдельного внимания заслуживает участие в фестивале артистов Цирка Никулина — шоу Владимира Дерябкина «БЕЗ МАСКИ». 20 процентов от стоимости билета организаторы отдадут на благотворительность. 11 сентября состоятся цирковые представления и катания на лошадях, бесплатные для детей- сирот, детей-инвалидов и семей погибших военнослужащих. Спонсоры акции: Крестьянско-фермерское хозяйство Алексея Шабурова, «Музей Орловского рысака и русской тройки». Поддержку оказывает Министерство труда и соцзащиты населения Рязанской области.

Фестиваль «Ореховая осень» — это социальный проект. Он покажет многочисленным гостям туристический потенциал Спасского района Рязанской области, красоту природы и гостеприимство рязанской земли. Поможет развивать туризм в селе «Орехово», в котором сейчас зарегистрировано всего 60 жителей. Туристический агрокластер сможет вернуть селу процветание. Уже сегодня создаются рабочие места, развивается инфраструктура.

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