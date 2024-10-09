Рязанцев предупредили о массовых отключениях света 11 и 12 октября

В пятницу и субботу, 11 и 12 октября, в Рязани ожидаются отключения электричества, сообщает сайт городской администрации.

Причина отключения света — работы по обрезке деревьев около высоковольтной линии, которые проведут сотрудники РГРЭС.

11 числа с 9 до 15 часов без света останутся следующие адреса:

— улица 2-я Железнодорожная, дома №№ 1, 3, 3А, 5, 7, 9, 11, 13, 13/1, 16, 17, 19, 23, 25, 25В, 25Б, 27, 27А, 29, 31, 33, 35, 37, 41, 43, а также гаражи и автостоянка;

— улица Типанова, дома №№ 9, 11, 13, 15, автокооперативы «Автомобилист», ГСК «Автомобилист-1», «Светофор»;

— Первомайский проспект, дом № 29/2;

— улица Ленинского Комсомола, строение 3Б.

12 числа с 8 до 18 часов отключат следующие адреса:

— улица Рыбацкая, дома №№ 12, 14, 15, 15А, 15Б, 16, 17, 18, 18А, 20, 21, 22, 24, 28, 30, 45;

— улица Затинная, дома №№ 80, 82, 84, 84А, 84Б, 86, 86А, 88, 88А, 88В, 90, 92, 92А, 94, 96.