Рязанцев предупредили о фишинговом письме о поддержке ветеранов СВО

Министерство образования Рязанской области предупредило жителей Рязани о новой схеме мошенников. Пост опубликован в телеграм-канале ведомства.

Россияне под видом письма Ассоциации ветеранов СВО о мерах поддержки получают фишинговое письмо. Цель такого сообщения — получить личные данные пользователей. Рязанцев просят прислать на поддельный адрес электронной почты фотографии детей с родителями, погибших в зоне проведения СВО.

Названы явные признаки подделки: подпись в письме и указанный почтовый ящик.

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Рязанцев призывают доверять только проверенным источникам информации.