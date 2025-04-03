Рязанцев предупредили о фишинговом письме о поддержке ветеранов СВО

Министерство образования Рязанской области предупредило жителей Рязани о новой схеме мошенников. Пост опубликован в телеграм-канале ведомства.
Россияне под видом письма Ассоциации ветеранов СВО о мерах поддержки получают фишинговое письмо. Цель такого сообщения — получить личные данные пользователей. Рязанцев просят прислать на поддельный адрес электронной почты фотографии детей с родителями, погибших в зоне проведения СВО.
Названы явные признаки подделки: подпись в письме и указанный почтовый ящик.
Рязанцев призывают доверять только проверенным источникам информации.