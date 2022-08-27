Рязанцев познакомили с узбекской вышивкой «каштачилик»

26 августа Узбекская национально-культурная автономия «Алмаз» представила творческую мастерскую «Синтез культур», где гости познакомились с одним из видов узбекского декоративно – прикладного искусства – художественной вышивкой «каштачилик».

В рамках мероприятия состоялась выставка, в экспозиции которой представлены предметы творчества, изобразившие традиции и обычаи народа, любовь к природе, домашнему очагу.

Это и чехлы для зеркал, и маленькие сумочки, и одеяла и кошельки.

Посетители также посмотрели фильм о Международном фестивале золотошвейного и ювелирного искусства и поучаствовали в мастер-классе по вышиванию.