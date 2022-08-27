Суббота, 27 августа, 2022
Екатерина Приведенцева

Рязанцев познакомили с узбекской вышивкой «каштачилик»

26 августа Узбекская национально-культурная автономия «Алмаз» представила творческую мастерскую «Синтез культур», где гости познакомились с одним из видов узбекского декоративно – прикладного искусства – художественной вышивкой «каштачилик».

В рамках мероприятия состоялась выставка, в экспозиции которой представлены предметы творчества, изобразившие традиции и обычаи народа, любовь к природе, домашнему очагу.

 Это и чехлы для зеркал, и маленькие сумочки, и одеяла и кошельки.

Посетители также посмотрели фильм о Международном фестивале золотошвейного и ювелирного искусства и поучаствовали в мастер-классе по вышиванию.

Рязанцев познакомили с узбекской вышивкой «каштачилик»
Рязанцев познакомили с узбекской вышивкой «каштачилик»
Рязанцев познакомили с узбекской вышивкой «каштачилик»
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