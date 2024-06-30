Рязанцев ожидает жаркое воскресенье

В воскресенье в Рязани прогнозируют жару до 31°С. Прогноз погоды опубликовали на сайте регионального ГУ МЧС России.

Местами по области пройдет кратковременный дождь, возможна гроза. Ветер северо-западный, 4-9 м/с, днём при грозе порывы 12-17 м/с.