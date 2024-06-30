Воскресенье, 30 июня, 2024

Рязанцев ожидает жаркое воскресенье

Автор: Кристина Аманн

Опубликовано

жара
Beach фото создан(а) wirestock - ru.freepik.com

В воскресенье в Рязани прогнозируют жару до 31°С. Прогноз погоды опубликовали на сайте регионального ГУ МЧС России.

Местами по области пройдет кратковременный дождь, возможна гроза. Ветер северо-западный, 4-9 м/с, днём при грозе порывы 12-17 м/с. 

Поделиться:

Популярные материалы

Последние публикации

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ

В Рязани произошел пожар в доме Циолковского

Рязанцы жалуются на дыры на детской площадке

Матч Германия — Дания приостановлен из-за грозы

В Подмосковье отдыхающие купались в пруду рядом с телом в мешке

Тропические ночи предсказали столичному региону

В Подмосковье мужчина нагадил на девушку, сидевшую на скамейке

Посетитель бара стал жертвой изощренных пыток в Архангельской области

Толпа киргизов забила до смерти москвича

Звезду сериала «Кадетство» шокировал приказ губернатора Бочарова рожать

Опять копать… В Рязани из года в год латают и меняют коммуникации на тех же улицах 

В перинатальном центре родоразрешили пациентку с лапароскопическим серкляжем

Рязанцы показали затопленное после дождя Канищево

Возрастное ограничение: 16+

Возрастное ограничение: 16+

Читайте 7info

Следите за нашими материалами в соцсетях

Рубрики

Новости

В Рязани произошел пожар в доме Циолковского

Новости Рязани
Дом, где раньше жил ученый, несколько лет назад расселили.

Рязанцы жалуются на дыры на детской площадке

Новости Рязани
Утверждается, что в них можно сломать ногу.

Матч Германия — Дания приостановлен из-за грозы

Новости мира
Судьи приняли решение увести футболистов в подтрибунное помещение.

В Подмосковье отдыхающие купались в пруду рядом с телом в мешке

Новости мира
На пляже Булатниковского пруда в Подмосковье отдыхающие купались в...

Тропические ночи предсказали столичному региону

Новости мира
В таких условиях организм не успевает отдохнуть от теплового стресса, полученного днём, и продолжает бороться с температурной нагрузкой.