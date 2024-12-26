Рязанцам рассказали о работе ярмарок выходного дня в предновогодние дни

О работе ярмарок выходного дня в предновогодние дни сообщает администрация Рязани в своем телеграм-канале. Ярмарки по продаже подержанных вещей пройдут 27 и 29 декабря.

В субботу, 28 декабря, ярмарки выходного дня будут работать на всех пяти площадках города:

у УРТ – ул. Дзержинского, д. 21;

у ЦНТИ – ул. Крупской, д. 17;

у ТЦ «КИТ» — ул. Станкозаводская, д. 30;

у МБУК КДЦ «Октябрь» — ул. Новоселов, д. 13;

у ТЦ «Европа» — ул. Новоселов, д. 62.

В воскресенье, 29 декабря, ярмарки будут работать на площадках у ЦНТИ и у ТЦ «КИТ». Следующие ярмарки состоятся уже 11 января 2025 года.