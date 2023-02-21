Рязанцам рассказали о преимуществах сервиса «Инвестиционный маркетплейс»

Министерство экономического развития региона информирует о проведении встречи специалистов Корпорации развития Рязанской области с представителями местных компаний в рамках цифрового проекта «Инвестиционный маркетплейс».

Специалисты Корпорации развития Рязанской области провели в дистанционном формате встречу с представителями рязанских предприятий, проявивших интерес к участию в реализации мероприятий программной разработки «Инвестиционный маркетплейс». В 2022 году Минэкономразвития РФ признал цифровой сервис одной из лучших практик субъектов, внедривших все элементы регионального инвестиционного стандарта.

Представители рязанских предприятий познакомились с алгоритмами работы сервиса, сроками верификации и обработки заявок на инвестиционное кредитование, а также вариантами взаимодействия с банками-участниками.

Организаторы встречи подчеркнули, что функционал программной разработки позволяет обеспечить максимально комфортные условия для потенциальных инвесторов и существенно сокращает сроки получения предложений банков по софинансированию инвестпроектов в Рязанской области.

«Инвестиционный маркетплейс» – совместный проект Корпорации развития Рязанской области и Отделения по Рязанской области Главного управления Центрального банка Российской Федерации по Центральному федеральному округа. В настоящее время к нему подключены семь кредитных организаций с подразделениями в Рязанской области: Промсвязьбанк, Газпромбанк, Сбербанк, Прио-Внешторгбанк, Россельхозбанк, Банк ВТБ и АБ Россия. С момента запуска проекта заявки на кредитные предложения подали пять компаний, из них три инвестора уже приняли решение воспользоваться ими для реализации своих проектов.