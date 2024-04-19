Пятница, 19 апреля, 2024

Рязанцам рассказали, каким станет ДК Птицеводов после реконструкции

Автор: 7info7

Опубликовано

Продолжается реконструкция бывшего ДК Птицеводов в Рязани. Зампред регионального правительства Артём Никитин рассказал, каким станет учреждение после завершения работ.

Бывший ДК Птицеводов стал Рязанским областным дворцом культуры и искусства. Работы там, по словам Никитина, продолжаются в ускоренном темпе. Это необходимо для того, чтобы догнать график и сдать объект в срок – в конце этого года.

— Пустовавшее более 20 лет здание уже совсем скоро оживет, — пишет зампред правительства в своём telegram-канале.

По его словам, территория вокруг Дворца небольшая, но уютная. В ходе реконструкции там сохранят все деревья, также планируют высадить декоративные растения.

— Появятся малые архитектурные формы. Там же предусмотрена мобильная сцена для уличных мероприятий, — говорится в сообщении.

Артём Никитин отмечает: Дворец будет функционировать как центр комплексного семейного досуга с небольшим кафе, зоной коворкинга с Wi-Fi, лекционными залами, местом для дискотек и концертов. Именно такие потребности высказали жители микрорайона в ходе социологического исследования, проведенного недавно студентами кафедры социологии РГУ.

— С января во Дворце планируем разместить и очное отделение рязанского филиала МГИК. Студенты будут учиться там вплоть до завершения реконструкции здания института на Театральной площади, — добавил Никитин.

Рязанцам рассказали, каким станет ДК Птицеводов после реконструкции
Рязанцам рассказали, каким станет ДК Птицеводов после реконструкции
Рязанцам рассказали, каким станет ДК Птицеводов после реконструкции

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