Рязанцам рассказали, как узнать об аварийности здания или помещения

В филиале ППК «Роскадастр» по Рязанской области рассказали, как узнать, что здание или помещение признано аварийным.

Что такое аварийное и ветхое жилье? К данной категории можно отнести здание либо жилую площадь, больше половины помещений и несущих конструкций которых являют собой реальную угрозу состоянию здоровья или жизни проживающих на территории. Важнейшим отличием данных категорий (аварийного от ветхого) является такая степень изношенности в аварийном помещении, которая способна привести к обвалу конструкции или ее частей.

С 1 февраля 2022 года вступил с силу Федеральный закон от 26.05.2021 № 148-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О государственной регистрации недвижимости».

Данным федеральным законом предусмотрено внесение в ЕГРН сведений о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции и о признании жилого дома непригодным для проживания.

Кроме того, нормативно-правовой акт предполагает внесение в ЕГРН отметок о том, что жилое помещение многоквартирного дома непригодно для проживания или оно расположено в доме, признанном аварийным и подлежащим сносу или реконструкции.

Эта информация полезна, в частности, тем, кто планирует покупать жилье на вторичном рынке.

Решения о признании домов аварийными, а помещений – непригодными для проживания принимают органы государственной власти и местного самоуправления.

Закон обязывает их передать в Росреестр все необходимые данные. Государственные регистраторы при участии специалистов филиала ППК «Роскадастр» по Рязанской области вносят такие сведения в ЕГРН по мере поступления такой информации.

По состоянию на 1 февраля 2023 года соответствующая информация внесена в сведения ЕГРН почти о 2,6 тыс. объектах недвижимости.

С 12 февраля 2022 года вступил в силу приказ Росреестра, который внес изменения в нормативно-правовой акт, утверждающий формы документов, в виде которых предоставляются сведений из ЕГРН, и порядок их заполнения.

В числе прочего, данным документом предусмотрено отражение в выписке из ЕГРН об объекте недвижимости информации о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции и (или) о признании жилого помещения, в том числе жилого дома, непригодным для проживания.

Таким образом, чтобы узнать, не относится ли здание или помещение к аварийному жилью, заинтересованному лицу необходимо запросить выписку из ЕГРН об объекте недвижимости: информация о признании дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции и (или) о признании жилого помещения, в том числе жилого дома, непригодным для проживания отразится в наименовании объекта (в случае, если такие сведения были переданы в орган регистрации прав соответствующими органами власти).

Запрос о предоставлении сведений из ЕГРН по выбору заявителя можно подать в электронной форме посредством Портала госуслуг, электронных сервисов портала Росреестра или ППК «Роскадастр», обратившись в филиал ППК «Роскадастр» по Рязанской области за услугой выездного приема, а также в ближайшем офисе МФЦ.