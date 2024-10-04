Рязанцам рассказали, как быстро и просто оплачивать коммунальные услуги

Жители Рязани могут быстро и просто передавать показания счётчиков и оплачивать коммунальные услуги с помощью электронных сервисов. Об этом сообщает официальная страница ООО «РГМЭК» ВКонтакте.

Передавать показания и оплачивать коммунальные услуги быстро и просто через:

Личный кабинет ЕИРЦ на сайте РГМЭК

Мобильное приложение РГМЭК

Сбербанк Онлайн

Портал ГИС ЖКХ

Преимущества такого способа оплаты:

Быстрота и простота. С помощью всего лишь нескольких кликов вы можете передать показания и оплатить свои счета, не тратя время на очереди и поездки в пункты приема платежей.

Доступность 24/7. Электронные сервисы работают круглосуточно. Пользуйтесь ими в любое время суток, когда это удобно именно вам. Не нужно подстраиваться под график работы офисов.

Безопасность транзакций. Все платежи проходят через зашифрованные каналы, что обеспечивает безопасность каждой операции.

Удобный контроль счетов. Все ваши платежи находятся в одном месте. Вы всегда сможете просмотреть историю операций и следить за расходами. При необходимости в любой момент можно скачать и распечатать квитанцию.