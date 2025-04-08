Рязанцам рассказали чем чревато налипание мокрого снега

В Рязани при снегопаде во время понижения температуры от слабого плюса к небольшому минусу образуется отложение мокрого снега или налипание. О том, чем чревато данное явление, рассказал синоптик Роман Степанов в телеграм-канале «Будни провинциального метеоролуха».

Если снега налипнет больше 35 мм, то вес ветки или провода настолько превысит обычный, что под тяжестью ветви деревьев сломаются, а провода — порвутся.

Ранее для рязанцев выпустили метеопредупреждение. До конца суток 8 апреля и днём 9 апреля на территории Рязанской области ожидается усиление осадков в виде дождя, снега, мокрого снега.