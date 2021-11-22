Рязанцам представят «Все цвета джаза»

25 ноября на сцене концертного зала Рязанской областной филармонии выступит известный джазовый квинтет «Bril Brothers». В программе «Все цвета джаза» музыканты представят блестящие импровизации на темы Дюка Эллингтона и Джорджа Гершвина, а также самые знаменитые джазовые стандарты ХХ века. Солирует Мария Бриль.

Известные российские музыканты близнецы-саксофонисты Александр и Дмитрий родились в семье народного артиста России, профессора, основоположника академического джазового образования в России, пианиста Игоря Бриля. Братья Бриль окончили факультет джазовой музыки в РАМ им. Гнесиных и с 1996 года сами начали преподавать не только в альма-матер, но также в колледже «Консорт» и Государственной Классической Академии им. Маймонида. Уже в студенческие годы братья стали постоянными участниками ансамбля «Игорь Бриль и Новое Поколение». Коллектив был одним из самых популярных и приглашаемых джазовых коллективов России и стран СНГ. Одновременно с этим Александр и Дмитрий создали собственный квинтет Bril Brothers.

Сегодня это знаменитый джазовый коллектив, на счету которого пять записанных дисков и бессчетное количество гастролей по городам России, США, Канады, Израиля, Франции, Германии, Австрии, Швейцарии, Голландии, странам Балтии и др. Александр и Дмитрий стали авторами уникальных проектов, приглашенными звёздами в которых стали Нэт Ривз, Билл Эванс, Джин Джексон, Джонатан Блейк, Джон Скоффилд, Дэйв Брубек, Игорь Бутман, Андрей Макаревич, Мариам Мерабова, Этери Бериашвили. С 2019 года квинтет Bril Brothers имеет абонемент в Московском Доме Музыки, где четыре раза в год предлагает интереснейшие творческие решения для любителей джаза. Вместе с квинтетом Bril Brothers на сцену выйдет Мария Бриль (сопрано) – лауреат международных конкурсов, участник концертов и фестивалей в Европе, США, КНР.

Я очень люблю, когда в музыке существует семейный подряд и когда дети вместе с отцами делают общее дело, – говорит народный артист России Андрей Макаревич. – Эти ребята хорошо знают традицию, чувствуют традицию, но они на ней не задерживаются. Они очень внимательно следят за тем, что происходит в современной музыке, и стараются делать музыку сегодняшнего дня. Это немногим джазменам свойственно.

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