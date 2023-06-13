Рязанцам представили премьеру «Рожденные Россией»

12 июня состоялось заключительная часть программы в рамках фестиваля «Кремлевские вечера», посвященные 150-летию со дня рождения великого русского композитора С.В. Рахманинова.

Выступления проходили под эпиграфом «Россия начинается в тебе» — строка из сочинения молодого современного композитора Петра Корягина.

Торжественную часть открыла министр культуры региона Марина Кауркина:

«От правительства региона поздравляю вас с главным государственным праздником – Днем России. Это день национального единства. Для каждого человека родина начинается с того места, где он родился, где живет, учится и работает. Нам повезло родиться на великой земле. И от наших совместных усилий зависит наше настоящее и будущее»

«Рожденные Россией» — это проект, который поддержал Президентский фонд культурных инициатив. Главная идея историко-героического действа заключается в демонстрации произведений русских деятелей культуры.

В исполнении Рязанского губернаторского симфонического оркестра под управлением Сергея Оселкова прозвучали сочинения русских великих композиторов, которые дополнил прочтением литературных шедевров ведущий Петр Татарицкий и Рязанский камерный хор.