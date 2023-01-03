Вторник, 3 января, 2023
Татьяна Проводина

Рязанцам предлагают утилизировать живые хвойные деревья в обмен на прогулку за городом

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Фото из группы RECYCLE_RZN | экологич. организация ВКонтакте

Жителям Рязани предлагают повторить прошлогоднюю успешную акцию #утилизируй_ёлку_правильно, когда живые хвойные деревья отвозили на ферму для животных.

По окончании праздников можно подарить ёлочки животноводческим хозяйствам на выбор, предварительно созвонившись с ними. Предложение опубликовано в группе экологической организации RECYCLE_RZN ВКонтакте.

Например, можно передать живое новогоднее дерево Наталье Исаевой, проживающей в 20 километрах от Рязани в селе Истобники Рыбновского района.

Рязанцам предлагают утилизировать живые хвойные деревья в обмен на прогулку за городом
Рязанцам предлагают утилизировать живые хвойные деревья в обмен на прогулку за городом

Деревья станут угощением для животных. Просьба написать в личные сообщения Наталье для согласования времени визита. Принимаются натуральные пихты, сосны и ели (без украшений!) любых размеров.

Правильно утилизировав новогоднее дерево, вы сможете насладиться зимними пейзажами, подышать свежим воздухом и пообщаться с животными – козами, лошадьми, кроликами, кошками и собаками.

Рязанцам предлагают утилизировать живые хвойные деревья в обмен на прогулку за городом
Рязанцам предлагают утилизировать живые хвойные деревья в обмен на прогулку за городом

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