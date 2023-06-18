Рязанцам предлагают тренировку по QR-коду в ЦПКиО

Посетители рязанского ЦКПиО могут совместить приятное с полезным – прогулку в парке и небольшую простую тренировку.
На скамейках появились QR-коды, при наведении на которые вы попадёте на портал городского управления по физкультуре и массовому спорту.
В коротком видеоролике опытный инструктор расскажет, для какой категории граждан рекомендовано упражнение, укажет дозированность нагрузки, покажет исходную позицию и объяснит, какие мышцы задействованы в упражнении.
Посетителей парка приглашают воспользоваться услугой для поддержки физической формы и занятия спортом с удовольствием.