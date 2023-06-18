Воскресенье, 18 июня, 2023
На главнуюНовости Рязани

Рязанцам предлагают тренировку по QR-коду в ЦПКиО

Татьяна Проводина
Фото из группы Центральный парк культуры и отдыха Рязани ВКонтакте

Посетители рязанского ЦКПиО могут совместить приятное с полезным – прогулку в парке и небольшую простую тренировку.

На скамейках появились QR-коды, при наведении на которые вы попадёте на портал городского управления по физкультуре и массовому спорту.

В коротком видеоролике опытный инструктор расскажет, для какой категории граждан рекомендовано упражнение, укажет дозированность нагрузки, покажет исходную позицию и объяснит, какие мышцы задействованы в упражнении.

Посетителей парка приглашают воспользоваться услугой для поддержки физической формы и занятия спортом с удовольствием.

Новости партнёров

Читайте также

spot_img

Новости партнёров

Read Now

Рязанцы засняли поднятую коммунальной техникой «пыльную бурю»

Высокое облако пыли попало в кадр очевидцев на проезде Яблочкова.

Рязанцы делятся фото раритетных авто

Ретро-машины заметили в Рязани и Зарайске.

Рязанец задержан в Ростове по подозрению в киберпреступлении

Злоумышленники, по данным следователей, похищали данные карт иностранцев для оплаты в интернете.

В Касимове прошёл фестиваль народного творчества «Золотая ладья»

Городской фестиваль стал одним из самых ярких событий года.

Рязанский Губернаторский камерный оркестр дал концерт в медуниверситете

Концерт посвятили Дню медицинского работника.

Касимове столкнулись две легковушки

Отмечается, что ДТП произошло у "Лада-Деталь".

19 июня в Рязанской области ожидается до 24 градусов тепла

Новая рабочая неделя в регионе начнётся с комфортной летней погоды.

Рязанское предприятие принимает отработанные шины на переработку

Получаемая крошка в дальнейшем идёт на производство, к примеру, различных уличных покрытий.

Рязанский Лесопарк приглашает на форум-выставку «Движение без границ»

В рамках проекта гостей ждут творческие вечера и танцы под китайскую музыку, лекции с фотографом, раздача открыток и показы китайских фильмов.

Хозпостройки горели во дворе многоквартирных домов в Шацке

Пожар произошёл вечером 17 июня. Предварительно, пламя перекинулось на гаражи с ветхого сарая.

В Рязанской области загорелся жилой дом

Пожар произошёл днём в воскресенье в Рыбном.

Гусеницы шелкопряда объедают деревья в Комсомольском парке Рязани

О нашествии вредителей сообщают рязанцы ВКонтакте.
spot_img

Все права защищены. ©7info.ru. 2022.

Телефон: 8 (4912) 40-50-43.

Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected]

Техподдержка: [email protected]

Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г.

Время работы: 24/7

16+

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации