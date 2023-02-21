Определены места, где в Рязани могут установить троллейбусный арт-объект

В Рязани на заседании общественного совета при управлении транспорта обсуждали возможное место расположения грузового троллейбуса в качестве арт-объекта.

Рассматривалось несколько вариантов, каждый из которых имеет свои плюсы и минусы, – сообщает stvchannel — Рязань: о городской среде ВКонтакте.

1. Малое шоссе

+ Центр города, популярное место у рязанцев и гостей города

+ Будет благоустраиваться в 2023 году

— Неизвестно, получится ли включить установку троллейбуса/ов в проект благоустройства (так как делается за федеральный счёт)

— Улица узкая, места может не найтись.

2. Территория бывшего троллейбусного депо №1 (ул. Дзержинского)

+ Место, связанное с троллейбусом как видом транспорта

+ Много места

— Улица Дзержинского — далеко не самая популярная улица для прогулок

— Территория почти заброшена, следовательно, высок риск вандализма

— Территория в подвешенном состоянии, возможно, что в ближайшее время там будет строительство школы.

3. Территория бывшего хлебозавода №1 (пл. Соборная)

+ Развивающееся пространство

+ В месте, популярное у туристов и горожан

— Вероятно, мало места

— Неизвестно, кому это всё принадлежит и согласится ли владелец на установку троллейбуса.

Горожанам предлагают предлагать и свои варианты размещения арт-объекта.

По данным на 11 утра 21 февраля, большинство участников опроса — 56,52% – поддерживают идею вернуть троллейбус изначальное место работы — бывшее депо№1.

На встрече также предлагали установить на постамент сочленённый троллейбус ЗиУ-683Б. Правда, для этого потребуется вдвое больше места по сравнению с грузовиком.