Определены места, где в Рязани могут установить троллейбусный арт-объект

В Рязани на заседании общественного совета при управлении транспорта обсуждали возможное место расположения грузового троллейбуса в качестве арт-объекта.
Рассматривалось несколько вариантов, каждый из которых имеет свои плюсы и минусы, – сообщает stvchannel — Рязань: о городской среде ВКонтакте.
1. Малое шоссе
+ Центр города, популярное место у рязанцев и гостей города
+ Будет благоустраиваться в 2023 году
— Неизвестно, получится ли включить установку троллейбуса/ов в проект благоустройства (так как делается за федеральный счёт)
— Улица узкая, места может не найтись.
2. Территория бывшего троллейбусного депо №1 (ул. Дзержинского)
+ Место, связанное с троллейбусом как видом транспорта
+ Много места
— Улица Дзержинского — далеко не самая популярная улица для прогулок
— Территория почти заброшена, следовательно, высок риск вандализма
— Территория в подвешенном состоянии, возможно, что в ближайшее время там будет строительство школы.
3. Территория бывшего хлебозавода №1 (пл. Соборная)
+ Развивающееся пространство
+ В месте, популярное у туристов и горожан
— Вероятно, мало места
— Неизвестно, кому это всё принадлежит и согласится ли владелец на установку троллейбуса.
Горожанам предлагают предлагать и свои варианты размещения арт-объекта.
По данным на 11 утра 21 февраля, большинство участников опроса — 56,52% – поддерживают идею вернуть троллейбус изначальное место работы — бывшее депо№1.
На встрече также предлагали установить на постамент сочленённый троллейбус ЗиУ-683Б. Правда, для этого потребуется вдвое больше места по сравнению с грузовиком.
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