Рязанцам показали уникальный Исадский клад

В Музейном центре РИАМЗ состоялась презентация уникального Исадского клада – коллекции серебряных ювелирных украшений первой половины XII века, обнаруженной в окрестностях рязанского села Исады.

Клад был передан Старорязанской археологической экспедиции летом 2021 года. Он был найден всего в 4 км от городища Старая Рязань, на склоне оврага в лесу близ села Исады. Эта местность богата на историческими памятники, археологические находки, а само село Исады имеет древнюю историю, уходящую корнями в глубину веков. Неудивительно, что именно здесь было сделано столь значимое открытие.

На презентации с лекцией выступил руководитель Старорязанской археологической экспедиции, кандидат исторических наук, научный сотрудник Института археологии РАН Игорь Стрикалов. Он подробно рассказал об истории обнаружения клада, его составе и значении для изучения истории Рязанского края.

Исадский клад состоит из 32 предметов: это женские украшения и серебряные гривны (слитки). Как отметил Стрикалов, коллекция представляет собой практически все известные на тот период технологии ювелирного искусства. Вероятно, клад был сформирован с целью накопления ценностей.

Особый интерес представляет происхождение серебра, из которого были изготовлены предметы клада. Анализ сплава показал, что аналогичные изделия встречаются в Северо-Западных и Западных землях Руси. Исследовательская работа в этом направлении продолжается.